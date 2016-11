Denziz with the Stars in Dommelland

Op de foto: Rian de Bie van lunchroom Wendy's en danspartner Mike van der Heijden wonnen vorig jaar Denziz with the Stars. (Foto: Daisy Renders).

Marion Veenstra van partycentre Denziz en professioneel danser Tim van Haaren zijn dinsdag 15 november om 20.30 uur te gast bij Dommelland Live, het wekelijkse actualiteitenprogramma van Omroep Dommelland. Het duo vertelt over het evenement Denziz with the stars, waarbij bekende Boxtelaren een ervaren danspartner toegewezen krijgen en in een danscompetitie tegen elkaar strijden. Het evenement is gebaseerd op het tv-programma Dancing with the stars.

Ook Inge van den Biggelaar, initiatiefneemster van 'The Star Company', brengt een bezoek aan de studio van Dommelland. Zij nam twee weken geleden samen met twintig kinderen een single op die wereldwijd uitgebracht gaat worden. De kinderen kregen maandenlang acteer-,zang- en danslessen en werden tijdens de opnames van de clip begeleid door een crew van professionals. De opbrengst van de single gaat naar stichting 'Het vergeten kind'. Inge en en twee 'stars' laten hun licht schijnen over het project.

Na een regenachtige intocht heeft Sinterklaas uiteindelijk zijn intrek genomen in kasteel Stapelen. De komende weken zal hij daar duizenden belangstellenden mogen ontvangen. De organisatie van Stapel op Sint heeft naast een schitterend onderkomen tevens diverse activiteiten geregeld voor Sint, pieten maar natuurlijk vooral voor alle kinderen uit Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Wim Ketelaars en José van der Linden geven alle ins en outs.



Ook de vlog van gepensioneerd boswachter Frans Kapteijns, waarin hij kijkers meer leert over de natuur, komt voorbij. De presentatie is in handen van Geert Hoes, het programma is te zien op Ziggo-kanaal 47.