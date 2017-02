Denziz with the Stars: 8 dansparen

Op de foto: Rian de Bie en haar danspartner wonnen vorig jaar Denziz with the Stars. Welk paar dit jaar wint, wordt op zaterdag 4 februari bekend. (Foto: Daisy Renders).

Wie wordt de opvolger van Rian de Bie als winnaar van Denziz with the Stars? Dat wordt zaterdag 4 februari om 20.00 uur duidelijk in partycentre Denziz aan de Stationsstraat. Acht bekende Boxtelaren hebben de voorbije weken hard getraind om, samen met een ervaren danser, een spectaculair optreden voor het voetlicht te brengen. Het ludieke evenement is inmiddels uitverkocht en biedt plek aan ruim vierhonderd bezoekers.

Ronald de Jong (eigenaar Albert Heijn Boxtel), Kim Brusselers (uitbater café De Kerk), Cor van der Steen (CV Geen Drank Geen Klank), Christel Buijs-Biemans (echtgenote van burgemeester Mark Buijs), Joke van Heesch (CV De Agterblijvers), Janneke Dankers (Bloemenshop Janneke), Lambert van Achter (De Knokkers) en Monique van Weert (CV De Natneuzen) zijn eind vorig jaar door Marion Veenstra van Denziz gevraagd om deel te nemen aan het dansevenement.

De rumba, chacha, Argentijnse tango, Weense wals, quickstep: deze dansstijlen komen op 4 februari voorbij. Nadat alle paren hun danskunsten hebben vertoond op het podium, kiest een jury de drie koppels die naar de finale gaan. Deze jury bestaat uit de bekende dansleraar Marcus van Teijlingen (oud-deelnemer van televisieprogramma Dancing with the Stars), Pim van Loon (deelnemer Denziz with the Stars 2016), presentator en acteur Geert Hoes en prins Peer d'n Twidde (Peter van As). De presentatie is in handen van centrummanager Berry Dankers. Het publiek mag beslissen welk koppel zich als vierde kwalificeert voor de eindstrijd. En dan is er nog een kolderprijs voor de meest grappige act.