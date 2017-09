Dennis Wels brengt nieuwe plaat uit

Op de foto: Dennis Wels, gefotografeerd tijdens een optreden bij het hardvuur op de Uitmarkt in 2015. (Foto: Peter de Koning).

Dennis Wels heeft de pen weer opgepakt. De Boxtelse singer-songwriter die de voorbije jaren meerdere albums in eigen beheer uitbracht, presenteert in de herfst een nieuwe langspeler: 'My belle black ocean'. Als prelude verscheen deze week de single 'Damage Done' die verkrijgbaar is via bekende downloadsites als Spotify en iTunes.

Wels' luisterliedjes passen in de rijke traditie van de Amerikaanse muziekcultuur. In het verleden verraste hij met meerdere albums met fraaie nummers. Terwijl de single 'Damage Done' al beschikbaar is, wordt in Amsterdam de laatste hand gelegd aan het album dat Wels in de herfst uitbrengt. ,,Ik werk samen met Rogier Peerlings, die ook uit Boxtel komt en in Amsterdam een studio heeft. Via zijn contacten hoop ik in de laatste maanden van het jaar ook wat optredens in de Randstad te kunnen boeken, bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht."

Wels vertelt dat zijn nieuwe album 'My belle black ocean' bestaat uit 'treurige luisterliedjes'. ,,Voor de vrolijke noot hoef je bij mij niet aan te kloppen", grinnikt de singer-songwriter, die thuis is in het bluesgenre. ,,De albumtitel blinkt niet uit in vrolijkheid en dat doet ook de titel van de single niet. Ik ben niet de man van de opgewekte nummers, maar ben thuis in de blues. Net zoals een van mijn grote voorbeelden, Tom McRae."

