De prins en zijn adjudant van Ploegersland: een introductie

Vanmiddag tussen 15.11 en 18.11 uur krijgt iedereen de kans om de nieuwe prins Carnaval en zijn adjudant van Ploegersland te feliciteren. Zij schudden dan de handen van zijne doorluchtige hoogheid prins Joannes die dit seizoen de scepter zwaait. Hij wordt terzijde gestaan door adjudant Arthur. Hun motto: 'Liemt doet ut wel'. Prins Joannes heet in het dagelijks leven Jan van den Akker. Geboren in Spoordonk maar al 28 jaar woonachtig in Liempde. Hij is getrouwd met Ingrid en samen hebben zij twee zonen: Rens en Lars. Adjudant Arthur Brands voedt samen met zijn vrouw Margo twee dochters op: Lenne en Maartje. Het kolderkoppel introduceert zichzelf alvast.

Prins Joannes: ,,Het is een hele eer om dit jaar samen met mijn adjudant Arthur (buurman en buurman), onze partners Ingrid en Margo, de kinderen en natuurlijk alles wat daarbij aan gevolg hoort Ploegersland te mogen vertegenwoordigen. Ik werd geconfronteerd met mijn eigen levensmotto; 'ge kunt ut ok nie doen'. Dat maakte de mooie gedachte in mij los Liempde iets terug te mogen en kunnen geven. Omdat ik dat vertrouwen kreeg aangereikt, en dat nog wel als geboren Olliedonker (Spoordonkenaar), dacht ik: 'ik doe ut wel'. Liempde is een dorp waar we allemaal, voor- en met elkaar door het vuur gaan, ontzettend veel voor elkaar over hebben, alles uit de kast halen om doelen te bereiken en zeker niet als laatste, veelal niet lang nadenken om iets bijzonders te organiseren om elkaar te vermaken. Dat gaan we dit jaar met zijn allen dan ook weer doen!"

De prinsennaam is gekozen omdat 'Joannes' de eerste doopnaam is van Jan en zit al vier generaties in zijn familie. Als directeur geeft hij leiding bij het bedrijf HuybregtsRelou in Son. De prins is bovendien sportief: ,,Ik voetbalda altijd bij DVG maar vanwege blessures moest ik zo'n tien geleden stoppen. Maar nog steeds kom ik er graag om mijn zonen Rens en Lars aan het werk te zien. In mijn vrije tijd mountainbike ik graag, speel graag een pot tennis en bij minder weer wil ik wel eens een lekker soepje maken. Bij dit alles mag het plezier erna zeker niet ontbreken." Bovendien is prins Joannes actief als jeugdleider bij DVG, zat in het bestuur van buurtvereniging Den Berg en is bestuurslid binnen Tennisvereniging de Peppelieren.

Adjudant Artur is de buurman van Prins Joannes. Al voordat het tweetal dit jaar gevraagd werd om de koldertroonverantwoordelijkheden op zich te nemen, trok zij al veel samen op. Adjudant Artur is een beroepsmilitair, daarvoor is hij geen adjudant maar als instructeur verbonden aan defensie. Dat de buurman ook tijdens carnaval aan de zijde van prins Joannes te vinden is, bleek geen toevallige keuze. Menig Liempdenaar liet hij al lachen met zijn buuts en sketches tijdens zittingsavonden. Dat is slechts een van zijn grootste hobby's. Bovendien heeft hij bij diverse verenigingen zijn steentje bijgedragen en kan iedereen altijd rekenen op Artur. ,,Wij, prins Joannes en adjudant Arthur, onze partners Ingrid en Margo, de kinderen en niet in de laatste plaats heel Ploegersland gaan er komend seizoen een fantastische tijd van maken zodat we met recht kunnen zeggen;Liemt doet ut wel. Alaaf!"

Wie het tweetal wil feliciteren, is vanaf 15.11 uur welkom in ploegerspaleis Het Hof aan de Nieuwe Nieuwstraat 43 in Liempde.

(Foto: Gerard Schalkx).