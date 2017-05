De Gaperd opent deuren voor publiek

De Gaperd, een brouwerij die speciaalbier maakt in een vliegtuigbouwcaravan, opent de komende drie dagen de deuren voor het publiek tijdens de Nederlandse Brouwerijdagen. Gedurende deze week kan Nederland kennismaken met de diversiteit van bier tijdens tientallen activiteiten door het hele land.

Bezoekers zijn vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei tussen 16.00 en 20.00 uur welkom in het brouwhuis aan de Wilhelminastraat 2 in Boxtel, tegenover het Gaperd Brouwcafé staat. ,,We laten zien met welke ingrediënten ons bier wordt gemaakt en hoe wij dagelijks de bieren brouwen. Natuurlijk vertellen we ook iets meer over hoe ik nu tot de ontwikkeling van een nieuw bier kom en krijgt iedereen uitgebreid de gelegenheid om onze bieren te proeven. De Week van het Nederlandse Bier is een prachtig initiatief om aan heel Nederland te laten zien hoe rijk onze biercultuur", aldus Ton, Stephan en René van De Gaperd. Bij de brouwerij worden onder meer Klerelijers Stout en Goedsack Amber gemaakt.

Vrijdag 21 mei wordt er een biertje met splinternieuw recept gebrouwen. De Gaperd is ook bij de N9Ne Beer Fair op zondag 21 mei aan de Parallelweg Zuid in Boxtel.