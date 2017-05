DBC Nieuws looft prijs uit voor begintune

Omroep Dommelland en Brabants Centrum hebben de handen ineen geslagen om nog vóór de zomervakantie het digitale programma DBC Nieuws te lanceren. Daar horen een leader en bumper bij: een begin- en eindtune met beeld en muziek. De maker daarvan kan een gloednieuwe smartphone winnen.

De twee stichtingen brengen al jaren het lokale nieuws onder de aandacht en willen dat nu ook doen in de vorm van een nieuwsuitzending. Dat wordt een wekelijks journaal dat via internet en via de digitale zender van Omroep Dommelland op Ziggo wordt uitgezonden.

De eerste pilot is inmiddels een feit. Voordat DBC Nieuws echter 'live' kan gaan, moeten nog wél de puntjes op de i worden gezet. ,,We willen graag een eigen Boxtelse begintune. Net als de journaals van NOS, RTL Nieuws of BBC", vertelt directeur Henk van der Zee van Brabants Centrum. Daarvoor is DBC Nieuws op zoek naar een creatieveling die zowel muziek als beeld kan verenigen in een aansprekende opening voor het journaal.

ZOEKTOCHT

Om de zoektocht naar die multimediale kunstenaar een zetje te geven, looft DBC Nieuws een gloednieuwe Samsung Galaxy J5 telefoon uit van telecomwinkel Ring & Go aan de Rechterstraat. Daarnaast is de naam van de winnaar wekelijks te zien op de aftiteling van het programma. De begin- en de eindtune moeten aan enkele eisen voldoen. De leader dient tien seconden te duren, de bumper vijf seconden. Het logo van DBC Nieuws moet erin verwerkt worden en zowel de muziek als de beelden moeten rechtenvrij zijn.

Neem voor meer informatie en het logo van DBC Nieuws contact op met Roel Jongenelen van Omroep Dommelland via telefoonnummer 06-26 76 79 80 of e-mail: roelomroepdommelland@hotmail.com of met Lonneke Hoondert van Brabants Centrum via (0411) 67 25 13 of lonneke.hoondert@brabantscentrum.nl. Reageren kan tot en met vrijdag 12 mei.