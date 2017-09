Dansgroep brengt zumba naar Boxtel

Op de foto: Onder leiding van zumba-docent Jesus Willems danst een groep leerlingen in sportschool Tiga aan de Prins Bernhardstraat in Boxtel. Willems is met vier anderen lid van de El Orfanato Workout Crew,, die een dansmiddag houdt in sportcomplex De Braken. (Foto: Peter de Koning).

In sporthal De Braken gaan zich tropische taferelen voordoen. Zondag 27 augustus vindt daar 'From The South: Caribbean Summer Vibes' plaats: een swingende dansmiddag waarin de dansfitnessvorm zumba de hoofdrol speelt. De organisatie is in handen van de El Orfanato Workout Crew, een vijfkoppige groep bestaande uit fitness- en zumba-instructeurs.

Anne den Otter is samen met Jesus Willems één van de kartrekkers van het sportfeest. Beide instructeurs zijn als zumba-docent werkzaam bij sportschool Tiga in Boxtel. Anne: ,,In Rotterdam zijn meerdere zumba-evenementen en hier in Brabant vinden er bijna geen plaats. We wilden de mensen uit Boxtel en omstreken ook laten kennismaken met een dergelijk sportief event. In Rotterdam is de sfeer anders als hier. Hier overheerst Brabantse gezelligheid. Met een Caribisch tintje."

'From The South: Caribbean Summer Vibes' vindt zondag 27 augustus plaats in sportcomplex De Braken. Iedereen is welkom vanaf 12.30 uur. Het programma duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl of aan de deur en kosten 13,50 euro.