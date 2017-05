Dankers blijft centrummanager Boxtel

Berry Dankers blijft tot minimaal eind 2018 werkzaam als centrummanager in Boxtel. Dat heeft de Stichting Centrummanagement Boxtel maandag bekend gemaakt.

Onlangs hebben het bestuur van de stichting en Dankers het functioneren van de centrummanager geëvalueerd. Dankers is sinds 15 augustus 2016 in dienst van de stichting. ,,Wij waren blij met zijn komst en dat heeft zeker goed uitgepakt", stelt voorzitter Luc Broos. ,,Berry weet van aanpakken, is een goede verbinder en heeft hart voor de zaak. Berry en het bestuur willen dan ook graag hun samenwerking voortzetten. Aangezien het bestuur geen verplichtingen aan kan gaan voor na 1 januari 2019, gaan we voorlopig uit van eind 2018."