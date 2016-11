Daniel's Gym opent op de Markt

Boxtel krijgt er nóg een sportschool bij. De winkel van Den Ouden Kompleet Wonen aan de Markt 29 is komende zondag voor het laatst open. Na de jaarwisseling openen Daniël en Linda Hoenselaars er Daniel's Gym. Frenk den Ouden (57) zet zijn bedrijf voort vanuit het bestaande magazijn aan Hemelrijk 4, op bedrijventerrein Ladonk. ,,We gaan verder met projectinrichting. Wellicht dat we ook nog een webshop beginnen." Na 59 jaar komt een einde aan de winkel die zijn ouders ooit startten aan de Markt.

Voor het echtpaar Hoenselaars komt een einde aan een lange zoektocht. ,,We waren bezig om onze sportschool te vestigen in een leegstaande vleugel van het waterschapshuis aan de Bosscheweg, maar daarvoor moest de vergunning worden gewijzigd. Vlak voordat de termijn verliep diende een omwonende alsnog een bezwaar in. Als je op de afhandeling daarvan moeten wachten, ben je zomaar anderhalf jaar verder. Dat wilden we niet", zegt Daniël Hoenselaars. De makelaar attendeerde hem erop dat het winkelpand van Den Ouden te huur was. ,,En toen ging het heel snel... Om ons in de winkel aan de Markt te vestigen, hoeft er gelukkig geen vergunning gewijzigd te worden." Tijdens een crowdfundingsactie die vanochtend om elf uur online ging, bracht in negen minuten tijd het benodigde startkapitaal van 125.000 euro op.

Hoenselaars is blij: ,,In december verbouwen we het pand. Na de jaarwisseling willen we open." Hij liep al langer rond met het plan een eigen sportschool te starten. Eerder had hij zijn oog laten vallen op het voormalige postsorteercentrum aan de Fellenoord, maar daar was een ander hem voor. Oók voerde hij met zijn adviseurs gesprekken om zich te vestigen in de voormalige Heilig Hartkerk.

Daniel's Gym wordt na Tiga, Boenders, Hipa en 040Fit! de vijfde sportschool in Boxtel. ,,Het pand aan de Markt biedt voldoende ruimte. En achter het pand ligt een terrein van ruim 800 vierkante meter, zodat we op eigen terrein zo'n dertig parkeerplaatsen kunnen realiseren", zegt Hoenselaars.