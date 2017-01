Dance - event Classic Park gaat door

Het dance-event Goldfinger The Reunion, dat zaterdag 28 januari tussen 19.30 en 03.00 uur wordt gehouden op het evenemententerrein van Classic Park aan de Koppenhoefstraat, mag doorgaan van de rechter. Zo'n duizend bezoekers zullen naar het automuseum komen. Omwonenden vreesden overlast. Eén bewoonster uit de Gemondesestraat legde een verzoek neer bij de rechter om de vergunning voor het feest in te trekken. De rechtbank in 's-Hertogenbosch wees het gisteren af.

Het kort geding diende gisteren. De buurtbewoonster vreest voor extra verkeer en lawaai van de muziek die tijdens het evenement gedraaid zal worden. De gemeente Boxtel, die begin januari een evenementenvergunning af gaf voor het feest, stelde tijdens het kort geding dat de vrouw geen belanghebbende was, omdat ze op ruim achthonderd meter afstand van het museum woont. Eigenaar Anton van Dijke van Classic Park benadrukte dat er een aantal geluidswerende maatregelen zijn uitgevoerd tijdens de bouw van het evenementencentrum. Bewoners van huizen op zestig meter afstand zouden zo geen geluidsoverlast kunnen krijgen.

De vergunning werd door de eigenaren van Classic Park aangevraagd vanwege het late tijdstip waarop het evenement eindigt. ,,Normaal gesproken zijn onze evenementen rond middernacht afgelopen, maar omdat we langer doorgaan willen we dat officieel regelen", legde Van Dijke eerder in Brabants Centrum uit. Parkeren vindt plaats op eigen terrein, bovendien wordt een groot aantal festivalbezoekers met bussen aan- en afgevoerd. Geluidshinder verwacht de eigenaar van Classic Park evenmin. De gebouwen van het automuseum zijn goed geïsoleerd. ,,We hebben wel eens onderdak geboden aan een programma waar tot 95 decibel werd geproduceerd. De buren konden het niet horen", zei Van Dijke. (Foto: Albert Stolwijk).