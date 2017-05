Dakloze bij Sint - Joseph weigert hulp

Op de foto: De man die voor de deur van woonstichting Sint-Joseph bivakkeert, wil niet herkenbaar in beeld. Hij gaat niet in op de zorg die hem vanuit meerdere kanten wordt aangeboden. (Foto: Henk van Weert).

Al geruime tijd bivakkeert voor het kantoor van woonstichting Sint-Joseph aan de Brederodeweg in Boxtel een man die verward gedrag vertoond. Wie een gesprek met hem aanknoopt, ervaart dat het een opgewekte, beleefde en vriendelijke persoon is. Een inhoudelijk gesprek met hem voeren is echter moeilijk. Samen met Sint-Joseph en diverse omwonenden bekommert het gemeentebestuur zich om de dakloze. Maar die weigert elke vorm van hulp.

Regelmatig bezoeken medewerkers van de gemeente, maar ook politie de man om te zien hoe het met zijn gesteldheid is. ,,Maar we kunnen de persoon in kwestie niet dwingen om hulp te aanvaarden. Het is iemand zonder woon- of verblijfplaats die we samen met Sint-Joseph al meermalen woonruimte hebben aangeboden. Hij gaat echter niet op het aanbod in, maar we blíjven proberen", vertelde burgemeester Mark Buijs woensdag aan het einde van de middag.

Met de warme dagen die op komst zijn, neemt de bezorgdheid van Buijs verder toe: ,,We willen voorkomen dat de man uitdroogt en blijven aandringen dat hij de zorg accepteert die hij nodig heeft." Buurtbewoners zijn per brief geïnformeerd over de situatie.