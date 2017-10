Dag van het Fruit: proeven van Brabantse bodem

Stichting Fruitcultuur Brabant houdt vandaag van 11.00 tot 17.00 uur de Dag van het Fruit. Dat gebeurt in bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 in Liempde. Bezoekers hebben gratis toegang en kunnen leren over en proeven van puur Brabants fruit.

,,Steeds meer mensen herontdekken hoe lekker een oud vergeten fruitras smaakt. Hoe mooi het er uit ziet en hoelang het vaak goed te bewaren is", licht de organisatie het evenement toe. Om de fruitcultuur in Brabant te promoten, presenteert de stichting op 22 oktober in D'n Liempdsen Herd zoveel mogelijk verschillende appels, peren en kweeperen van Brabantse bodem. De bedoeling is dat er uiteindelijk 150 verschillende soorten te zien zijn. Bovendien staan er snoeidemonstaties, fruitproeverijen en diverse presentaties op het programma.