Cultuur snuiven in Liempdse achtertuinen

Cultureel verantwoord gluren in de mooiste achtertuinen van Liempde, leuke wetenswaardigheden en grappige anekdotes opdoen over het dorp zelf, nieuwe mensen ontmoeten en vooral genieten van uiteenlopende voorstellingen van hoogstaand niveau. Live in Liempde heeft het allemaal. Zondagmiddag trokken tweehonderd gasten van deur naar deur om door de organisatie vier keer verrast te worden met cabaret, muziek én een heuse goochelshow.

,,Ik had gehoopt op minder Liempdenaren", bekende Paul Saris met een staf vol fuchsia - niet roze - ballonnen in de hand. Hij was één van de gidsen die zondag met de deelnemers een 'rondje Liempde' maakten. Saris hoopte zijn groep te kunnen verrassen met allerlei onbekende feitjes, maar had niet gerekend op doorgewinterde dorpelingen. ,,Nou, als ik iets verkeerd zeg, corrigeer me dan maar. Want als ik érgens een hekel aan heb, is het aan zwetsen." Hoongelach viel de voormalige Prins Carnaval vervolgens ten deel. Met deze ludieke start - de rondleiding was een voorstelling op zich - was de toon voor de rest van de middag gezet.

Het publiek werd ontroerd en verrast door muzikanten, moest schuddebuiken van het lachen bij spitsvondige cabaret én krabde zichzelf eens flink achter de oren bij het zien van een zwevend tafeltje in de achtertuin van Arthur en Margo Brands. Illusionist Tim Slaats liet de bezoekers na allerlei goocheltrucs verwonderd vertrekken naar het volgende adres.

Bluesmuzikant Big Bo Brocken - gezeten tussen katoentakken - nam zijn luisteraars in de tuin van familie Van der Heijden mee naar het diepe zuiden van de Verenigde Staten en maakte hen even deelgenoot van één van de zwartste pagina's van de Amerikaanse geschiedenis met liedjes als 'Grinning in my face' over de vernederende slavernijmarkten.

Cabaretier Andries Tunru maakte zijn hilarische debuut in, zoals hij het zelf noemde, het carré van Liempde: de achtertuin van Jan en Conny Claassen aan de Boxtelseweg. Hij nam zichzelf en zijn vriendin op de hak, maar ook het publiek en zelfs de verslaggever van deze krant moesten het ontgelden.

De Britse band Shamona en muzikant Pete Riley Sr. veroverden de harten van het publiek in de parkachtige tuin van Stan en Hannie Schoenmakers. Of het nu kwam door de betoverende setting - de band speelde op een vlonder aan de rand van een parkvijver - óf door de rauwe stem van zanger Pete Riley Jr. geflankeerd door het perfecte samenspel van gitaren, het optreden ontroerde alle luisteraars. Shamona werd tot twee keer toe teruggeroepen voor een toegift. (Foto: Hans van Doorn).

Lees meer over Live in Liempde in de digitale editie van dinsdag 27 juni en de papieren krant van donderdag 29 juni. De digitale dinsdagkrant bevat bovendien tientallen foto's en filmpjes van de verschillende optredens.