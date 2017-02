Creatieve hoogstandjes in Grote Eendentrek

Op de foto: Boxtel gooit alles in de verkoop: kasteel Stapelen, postkantoor, station, politiebureau en Heilig Hartkerk. Een van de hoogtepunten in de Grote Eendentrek... (Foto: Marc Cleutjens).

Actueel en spitsvondig. Zo kan de Grote Eendentrek die zondag door de straten van Eendengat trok gerust genoemd worden. Prachtige praalwagens en kleurrijke loopgroepen met ludieke onderwerpen trokken aan het publiek voorbij.

De Markt stroomde kort na één vol voor een van de jaarlijkse hoogtepunten van het openbaar carnaval in Boxtel. En het was er feestelijker dan ooit omdat carnavalsvereniging Nooit Gedacht vanwege het elfjarig bestaansjubileum een feestelijk podium had opgebouwd waar live muziek, blaaskapellen en discodreunen elkaar afwisselden. Kort voor aanvang van de Grote Eendentrek werd het Eendengatse carnavalslied uit volle borst gezongen: 'Indegat, wè bende skôn'. Nooit Gedacht ontbrak vanwege de festiviteiten in de optocht.

De andere groepen maakten dat gemis meer dan goed. Fraaie praalwagens van onder meer Geen Drank Geen Klank (dino-app), Skôn Boxtel (Eendengat on Ice) en Buurtschap West (bingoballen) passeerden de revue met fraaie creaties.

Dat deden ook tal van loopgroepen, zoals de Buurtvrouwen met een Work-Oud voor eenden: oude eendjes met rollator deden aan gymnastiek op de Boxtelse keien. De Ladies verrasten met 'De Sign Mooi', een modeshow waaraan het publiek mocht meedoen. De Sissy Girls namen wethouder Herman van Wanrooij's parkeerbeleid op de hak met een mobiele blauwe zone en wandelende parkeermeters. En De Kittels ontdekten dat Eendengat was 'gehekt'. De fraude werd met houten hekken aangetoond. De Kanunniken knipoogden naar Donald Trump: 'Make Ingedat great again'. Pittig was de uitsmijter van de nieuwe carnavalsgroep Prins Hendrik, die pittige knakworstjes uitdeelde.

De prijsuitreiking van de Grote Eendentrek wordt later op zondag officieel bekendgemaakt. Een uitgebreid verslag in woord en beeld staat in Brabants Centrum van dinsdag 28 februari en donderdag 1 maart, alsmede op de Facebookpagina van de krant.