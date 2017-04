Confetti knalt door Liempde

Op de foto: Sinds september werkt aannemingsbedrijf Van den Boomen keihard aan de herinrichting van het Liempdse dorpshart. (Archieffoto: Albert Stolwijk).

Ruim honderd Liempdenaren knipten zaterdag 8 april de linten door van het Concordiapark. Onder de regen van (biologisch afbreekbare) confetti werd het heringerichte centrum van Liempde officieel geopend, waarna de feestelijkheden werden voortgezet rondom de vuurput op het Raadhuisplein. Maar tegen de achtergrond van die feestelijkheden was het weer kantje boord op de kruising Barrierweg-Keefheuvel.

Projectleider Mart van Dulmen van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde, wethouder Peter van de Wiel van gemeente Boxtel en aannemer Jan van de Boomen spraken de ruim honderd aanwezigen in het Concordiapark toe. Van de Boomen kreeg de lachers op zijn hand toen hij aangaf in het begin huiverig te zijn voor de leidinggevende rol van de vrijwilligers van SPPiLL. ,,We dachten toen: wordt dit wel iets? Tja, ik zeg gewoon zoals het is. Maar uiteindelijk zijn we blij dat we het mochten maken."

Voor alle genodigden was er na de officiële opening nog gelegenheid om informeel aan de vuurput op het Raadhuisplein een sateetje te eten en een drankje te drinken. Onder hen Désiré van Laarhoven die de draagkracht van het project onder Liempdenaren roemde. ,,We hebben ook weinig klachten gehad. Van de Boomen is heel actief geweest in het informeren van mensen over de werkzaamheden."

,,Ik denk dat dit soort projecten de toekomst hebben", vervolgt wethouder Peter van de Wiel van gemeente Boxtel. ,,In het verleden is er teveel vanuit het gemeentehuis bedacht. Met de beste bedoelingen overigens, maar een project krijgt veel meer draagkracht wanneer je de samenleving mee laat beslissen."

Echter, ruimte voor een kritische noot was er ook op het Raadhuisplein deze middag. Nota bene op de achtergrond van de feestelijkheden was het namelijk kantje boord op de kruising Keefheuvel-Barrierweg. Een vrachtwagen haalde een fietser in waarna hij deze afsneed vanwege een tegenligger. De fietser werd daardoor tegen de plantenbak op de punt van het Concordiapark gedrukt. ,,Eigenlijk is het hier afgesloten voor vrachtwagens", zucht Van Laarhoven van SPPiLL.

