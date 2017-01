Concert Star Company in Het Hof

The Star Company is een project van Roel Jongenelen en Inge van den Biggelaar waarbij kinderen wekelijks bij elkaar komen en les krijgen in zang, acteren en dans. De twintig jonge deelnemers verzorgen zondag 22 januari vanaf 15.00 uur een gevarieerd optreden in restaurant Het Hof aan de Nieuwstraat in Liempde onder de noemer The Star Company in Concert. Speciale gastoptredens zijn er van Alberto, bekend van de carnavalshit 'Onno, mag ik je Toyboy zijn' en B. Socia, frontman van The Soca Boys, de groep die beroemd werd door het lied 'Follow the leader'.

Naast 'Let the children play' en het lijflied van The Star Company, dat volgens Van den Biggelaar 'erg sprookjesachtig' is, komen allerlei Nederlands- en Engelstalige covers voorbij. Eind oktober werd de videoclip bij het lied 'Let the children play' opgenomen. The Star Company in Concert duurt zo'n twee uur, inclusief een pauze. Kaarten voor het concert kosten tien euro en zijn te koop via e-mail: info@apollo-98.nl of telefoonnummer 06-21 24 00 63.

Aan The Star Company is een goed doel verbonden: stichting Het Vergeten Kind. Onder meer de opbrengst van de cd-verkoop is bedoeld voor de stichting.