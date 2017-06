Code rood: kans op natuurbrand groot

De brandweer heeft voor de regio's Brabant en Zeeland code rood afgegeven. Dat betekent dat de kans op natuurbranden zeer hoog is en dat deze zich zeer snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen.

Met name in de Brabantse bossen, zoals natuurgebied de Kampina , is het risico op brand groot. De brandweer vraagt mensen extra alert te zijn. In natuurgebieden mogen geen vuren worden gemaakt. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan. De brandweer raadt af om in de gebieden te roken. Verdachte situaties moeten worden gemeld bij de hulpdiensten of de terreineigenaar. (Archieffoto: Peter de Koning).