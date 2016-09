Heb je de Festival Circolo kleurplaat gezien in Brabants Centrum? Meegenomen bij Jumbo Boxtel Oosterhof? Of gedownloadl? Dan maak je kans op een mooie prijs. Ben jij jonger dan 12 jaar en wil jij de directeur helpen op Festival Circolo? Kleur dan de kleurplaat heel mooi in, vertel ons waarom je Kinderdirecteur wilt zijn en lever de kleurplaat voor zaterdag 10 september om 12.00 uur in bij JUMBO Oosterhof of Brabants Centrum Prins Bernhardstraat 5).