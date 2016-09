Om toeristen en recreanten beter te informeren over de gevarieerde natuur,... >>

Certificaat voor Proef! Culinair

Proef! Culinair is uitgeroepen tot een gecertificeerde foodspecialiteitenwinkel. De eigenaren Marco Vermeijs en Yvon Goossens runnen hun zaak aan de Molenstraat in Boxtel en werden deze week verrast. ,,Wij hebben bewezen dat wij aan meer dan honderd kwaliteitseisen voldoen die gesteld worden door de Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland", stelt het duo trots.

Deze stichting is een initiatief van het Vakcentrum Kaas & Delicatessen, de brancheorganisatie voor zelfstandige detaillisten in de sectoren 'food' en 'fast moving consumer goods'. Met het opstellen van een transparante checklist stelt de stichting ondernemers in staat om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren.

Op het moment dat de ondernemer aan de gestelde eisen voldoet, kan hij zich aanmelden om in aanmerking te komen voor het certificaat. De door de ondernemer ingevulde lijst wordt door een onafhankelijke controleur in de winkel gecheckt. Pas na goedkeuring door de controleur wordt overgegaan tot certificering.

,,Met de breedte en de diepte van het assortiment, deskundig en betrokken personeel, productkwaliteit en goede kennis onderscheiden wij ons als foodspeciaalzaak van andere aanbieders", stellen Vermeijs en Goossens. ,,Dit betekent wel dat wij ons moeten blijven scholen en verbeteren om de consument op de juiste manier te blijven helpen bij de aankoop."