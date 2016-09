Centrumwethouder wil extra ton voor economie

Het college van B. en W. trok in 2014 met instemming van de raadsfracties 1 miljoen euro uit om de lokale economie een impuls te geven. Daar werd nog twee ton aan toegevoegd. Nu twee jaar later de gelden zo goed als vergeven zijn - er is nog 18.500 euro beschikbaar - evalueerde de Boxtelse gemeenteraad dinsdag de besteding van het economisch stimuleringsbudget. Wethouder Eric van den Broek is erg tevreden over de resultaten en hoopt dat de raad nóg eens 100.000 euro wil oormerken voor het 'economisch aanvalsplan'.

De evaluatie werd ondersteund door presentaties van ondernemers die vertelden wat de subsidie hen opleverde. Onder meer horecaondernemer Mark van de Moosdijk vertelde over 'zijn' schaatsbaan. Hoewel de ijsbaan er nog niet ligt, kan de eigenaar van lunchroom Meneer van Dommelen dankzij de bijdrage van de gemeente (20.000 euro) zijn droom realiseren. ,,Ik steek er zelf ook veel geld in, maar de investering van de gemeente gaf het laatste zetje om 'Boxtel on Ice' door te kunnen laten gaan."

Van den Broek liet weten dat het budget een groot aantal initiatieven heeft opgeleverd die duizenden klanten op de been bracht. ,,Het brengt positief elan, iets dat economisch Boxtel hard nodig heeft. De ondernemers hebben zelf ook forse investeringen gedaan. Ze steken hun nek uit en brengen reuring in de Boxtelse ondernemerswereld." De centrumwethouder hoopt dat de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op dinsdag 13 september besluit om nog eens een ton beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van economische impulsen.

Lees het volledige artikel in Brabants Centrum van donderdag 8 september.