De plannen werden in april al naar buiten gebracht en maandag 19 september is het dan zover: de herinrichting van het centrum van Liempde gaat van start. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een lokaal bedrijf: Jan van den Boomen BV. Maandag 26 september organiseert de Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde in samenwerking met Van den Boomen en de gemeente Boxtel een informatieavond voor Liempdenaren.