Centrum Boxtel in teken van sport

Wie een bezoekje aan het centrum van Boxtel brengt, kan het nauwelijks ontgaan. De enige plaatselijke sportwinkel ondergaat een naamswijziging. Een eindje verderop is aan de Markt een sportschool geopend: Daniels Gym.

Vandaag, zaterdag 28 januari is de laatste van drie dagen vol kortingsacties die Joop Seegers en Bas Bijnen van Sport 2000 Brabant Sports aanbieden. En tot 15.00 uur kunnen belangstellenden vandaag een kijkje neem in de sportschool die Daniel en Linda Hoenselaars vandaag openen in het pand waar eerder Den Ouden Woonkomfort was gevestigd.