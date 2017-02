Carnaval in Dommelland Live

Op de foto: Beeld van de Grote Eendentrek, de Boxtelse carnavalsoptocht vorig jaar. (Foto: Marc Cleutjens).

Alaaf! Het is niets dan carnaval wat de klok slaat in de uitzending van Dommelland Live, dinsdag 21 februari van 20.30 tot 21.30 uur.

Presentatoren Geert Hoes en Claudia Pinxt van Omroep Dommelland verwelkomen in de studio prins Peer de Twidde van Eendengat én tweelingprins Populus I & II van Ploegersland. Verder komt feestduo De Dorini's, is er aandacht voor de dweiltocht Loeriefoepe, carnavalsclub De Vivantjes en The Ducktownband. Ook de vrouwen van de leden van de leden van de raad van elf zijn van de partij. Dommelland Live is te zien via Ziggo kanaal 47. Of bekijk de herhaling via de website en het YouTube-kanaal van de lokale omroep.