Buurt Informatie Netwerk en Duurzame Week bij Dommelland

Het programma Dommelland Live van lokale Omroep Dommelland staat deze week weer bol van interessante onderwerpen en gasten. Zo vertelt burgemeester Mark Buijs in de uitzending van morgen, dinsdag 4 oktober, over het Buurt Informatie Netwerk (BIN).

Frans van Beers uit Boxtel, ook wel iceman genoemd, is eveneens te gast. Hem wordt het hemd van het lijf gevraagd over zijn ervaringen met de koudetraining van Wim Hof. De bekende iceman Hof kwam in het nieuws door de veelbelovende resultaten van zijn methode, die in sommige gevallen verkeerd uitpakte voor de beoefenaars. Er staat een bak met ijskoud water klaar voor Frans.

Wethouder Peter van de Wiel vertelt in het kader van de Week van de Duurzaamheid over het Boxtelse duurzaamheidsbeleid. De wethouder legt uit wat er van Boxtelaren in 2030 verwacht wordt en wat burgers nu al kunnen doen. Toekomstige Boxtelaren zullen energieneutraal moeten gaan leven en het vergt aardig wat inspanning om dat te bewerkstelligen.

In de uitzending wordt ook verslag gedaan van het afscheid van Frans Kapteijns (foto: Peter de Koning), misschien wel de meest bekende boswachter van Brabant. Zelfs de commissaris van de koning was aanwezig.

Dommelland Live wordt dinsdag 4 oktober tussen 20.30 uur en 21.30 uur uitgezonden op kanaal 47 van Ziggo. De presentatie is in handen van Geert Hoes. Kijk voor meer informatie op www.omroepdommelland.nl.