Burgemeester sluit New Palace

Burgemeester Mark Buijs heeft Chinees restaurant New Palace, de bijbehorende woning en twee bijgebouwen aan de Schijndelseweg in Boxtel gesloten voor een periode van drie maanden. Dat heeft de gemeente Boxtel vrijdagmiddag bekendgemaakt.

In december 2016 is boven in het pand een hennepkwekerij aangetroffen. Het restaurant is sinds die dag niet meer open. De politie vond er ruim 1.800 hennepplanten en 29 kilo gedroogde hennep. De stroom voor de kwekerij was illegaal afgetapt op een dusdanige manier dat sprake was van een levensgevaarlijke situatie. Hiermee komen zowel de openbare orde als de volksgezondheid in het gedrang. Reden voor burgemeester Buijs om het hele pand, inclusief het restaurant en de bijgebouwen te sluiten.

Met de sluiting geeft burgemeester Buijs naar de buitenwereld een signaal af dat het pand niet (langer) als verkoop-, aflever- of opslagadres voor drugs kan worden gebruikt. Ook wil de burgemeester verdere verstoring van het woon- en leefklimaat van Boxtel voorkomen.

Op grond van artikel 13b Opiumwet is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

Met de sluiting van New Palace wil de burgemeester benadrukken dat in de gemeente Boxtel hennepkwekerijen of andere illegale druggerelateerde activiteiten niet worden getolereerd.