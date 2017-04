Buitenlokaal Groot Duijfhuis in Liempde open

Op de foto: Interieurfoto van het buitenlokaal in het Groot Duijfhuis in de Liempdse buurtschap Kasteren. Woensdagavond was de officile opening, op Tweede Paasdag is het publiek welkom. (Foto: Albert Stolwijk).

Wethouder Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel en directeur Jan Baan van Brabants Landschap hebben woensdagavond in de Liempdse buurtschap Kasteren het buitenlokaal van het Groot Duijfhuis geopend. Beiden knipten een lint door van de educatieve voorziening die is gerealiseerd in de middeleeuwse boerderij aan de Hoevedreef.

Het publiek is pas op Tweede Paasdag welkom. Op maandag 17 april viert Brabants Landschap de Dag van het Landschap en is het Groot Duijfhuis een van de plekken waar wandelingen onder leiding van een gids worden gehouden. Kijk voor meer informatie op www.dagvanhetlandschap.nl. Ook het buitenlokaal, dat werd gerealiseerd met steun van onder meer SPPiLL en Kèk Liemt, kan bezichtigd worden.

Het buitenlokaal is een dependance van het toekomstige bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd aan de Barrierweg in hartje Liempde. Het wordt een plek waar educatieve en toeristische activiteiten gehouden worden. Vrijwilligers gaan deze plek bemannen; de verwachting is dat vanaf het najaar regelmatig activiteiten in en om het Groot Duijfhuis gehouden worden.

Lees meer over de opening van het buitenlokaal van het Groot Duijfhuis in Brabants Centrum van donderdag 13 april.