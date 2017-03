Buijs bezoekt kiezers Liempde

Op de foto: Mark Buijs in gesprek met een van de kiezers.

Pius X in Liempde was het tweede stembureau dat burgemeester Mark Buijs deze ochtend aandeed. ,,Eerst het gemeentehuis natuurlijk", vertelt Buijs.Tijdens de traditionele worstenbroodjestocht waarbij de burgemeester alle vrijwilligers op de stembureaus een Brabantse versnapering biedt, merkt ook hij dat er deze verkiezingen vernieuwde aandacht is voor het stemmen door jongeren. ,,Er is veel aan gedaan om jongeren weer aan het stemmen te krijgen."

Voorzitter Tossy de Man van SPPiLL is ook dit jaar weer vrijwilliger op het stembureau en ziet in Pius X de stroom Liempdenaren voorbij komen. ,,Het lijkt er nu al op dat er dit jaar meer gaan komen. Vorig jaar hadden we er 800 á 900 honderd, maar als we dit gemiddelde aanhouden, komen we uit op 1300 denk ik." Haar collega-vrijwilliger Nico van Haaren schat dat er iets minder gaan komen, maar moet beamen dat het deze ochtend drukker is dan andere verkiezingsochtenden. ,,We zitten nu al op ruim 150", zegt Van Haaren nog geen uur na de opening. ,,Leuk om te zien ook dat er weer meer jongeren zijn."

Even later komt burgemeester Mark Buijs het stembureau binnenvallen om de jaarlijkse worstenbroodjes rond te brengen. ,,Er is veel gedaan om jongeren aan het stemmen te krijgen.We zitten nu echt op een kantelpunt. Er staan grote beslissingen aan te komen. Rondom het klimaat bijvoorbeeld en het pensioenstelsel. Deze verkiezingen gaan echt over hun toekomst."

Een uitgebreid artikel over stemmende jongeren met hen aan het woord staat in Brabants Centrum van donderdag 16 maart.