Bromfietsers botsen in Gemonde

Op het fietspad langs de Sint-Lambertusweg in Gemonde is vanochtend, donderdag 29 september rond halfacht een bromfietser ernstig gewond geraakt. Hij kwam tussen de afslag Rooiakker en Boomstraat in botsing met een bromfietser uit tegengestelde richting, die ongedeerd bleef.

Het fietspad werd afgesloten voor verkeer en dat gebeurde iets later ook met de rijbaan. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse. De gewonde man is per ambulance onder begeleiding van de trauma-arts overgebracht naar het ziekenhuis. De politie verricht onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Verkeer van en naar Gemonde dient om te rijden. (Foto: Sander van Gils).