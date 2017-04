Brievenbussen verdwijnen in Liempde én Boxtel

In Liempde is verontrust gereageerd op het bericht dat PostNL twee van de drie brievenbussen in het dorp wil weghalen. Zowel de brievenbus aan de Nieuwstraat als op de Heidonk is voorzien van stickers die melden dat deze gaan verdwijnen. De brievenbus aan de Hamsestraat blijft als enige behouden. Ook in Boxtel verdwijnen verschillende brievenbussen.

Het Dorpsberaad Liempde en de politieke partij Combinatie 95 hebben gezamenlijk een protestbrief opgesteld die is gestuurd naar de directie van PostNL in Leeuwarden. In de brief spreken beiden over verontruste inwoners die zich 'grote zorgen' maken over de veranderingen in de dienstverlening van het postbedrijf. ,,Het verwondert ons dat een brievenbus in het centrum wordt opgeheven en dat een brievenbus ver buiten het centrum blijft bestaan", stellen het Dorpsberaad en Combinatie95. ,,We begrijpen dat drie brievenbussen in de deze moderne tijd wellicht te veel van het goede is. Maar het gaat het dorp veel te ver om de belangrijkste postvoorziening in het centrum op te offeren."

De gemeenteraad van Boxtel steunde dinsdagavond unaniem een motie van het CDA waarin het college van B. en W. werd opgedragen het weghalen van bussen bij verzorgingstehuizen te voorkomen en andere brievenbussen te behouden. Tot juni is PostNL in de provincie Noord-Brabant bezig met een 'herschikking' van brievenbussen. Het postbedrijf doet dit omdat volgens haar steeds minder post wordt verstuurd. (Foto: Gerard Schalkx).