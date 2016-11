Breuk in waterleiding Selissenwal

In de Boxtelse straat Selissenwal is zondag 13 november rond vier uur 's middags een waterleiding gesprongen. Het wegdek staat onder water en bij enkele bewoners komt geen of minder water uit de kraan, meldt een zegsman.

De man die bij een familielid op bezoek was, alarmeerde Brabant Water. ,,Maar die wees aanvankelijk naar de gemeente omdat het werd aangenomen dat om een rioleringprobleem was. Er is iemand van de gemeente geweest, maar inmiddels is duidelijk dat het toch echt een breuk in de waterleiding betreft. We hebben opnieuw Brabant Water gebeld en nu is een monteur onderweg", aldus de Boxtelaar.

Buurtbewoner Charlotte Pennings mailde de redactie bijgaande foto.