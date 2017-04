Brandweer Boxtel wint wedstrijd

Het wedstrijdteam van de Boxtelse vrijwillige brandweer won zaterdag 8 april een van de provinciale vaardigheidstoetsen in Boekel. Die werd georganiseerd door het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC); negentien ploegen deden mee.

Op het terrein van huize Padua waren twee wedstrijdbanen uitgezet waar de brandweerteams een scenario op moesten lossen. Het Boxtelse team kwam in actie op het binnenterrein van een boerderij waar zogenaamd een arbeidsongeval plaatsvond. Terwijl een monteur in een gierton aan het lassen was, schoot deze los van de tractor. De monteur stootte zijn hoofd tegen de binnenwand en raakte buiten bewustzijn. Door de laswerkzaamheden hing er in de tank een giftige rook. Tegelijkertijd was er aan de buitenkant van de gierton ook een ongeval; iemand raakte bekneld onder de dissel van de gierton.

De kritische beoordelaars op de wedstrijdbaan zagen het Boxtelse team deze pittige klus op de beste manier klaren. De brandweerlieden eindigde in dit scenario op de eerste plaats met in hun kielzog Berghem en Vlijmen 3. Door deze zege gaat de ploeg een ronde verder in de provinciale klasse 112.