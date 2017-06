Brandweer blust brandje in Sparrenrijk

De Boxtelse brandweer heeft woensdagavond omstreeks half acht een brandje geblust in Sparrenrijk.

Aan de Vekemans van Lieshoutlaan, even voorbij de plek waar vroeger een trimbaan lag, was in de bossen een stapel kleren in brand geraakt. Volgens enkele omstanders was het vuur aangestoken door twee meisjes. ,,We betrapten twee jonge meiden die een stapeltje kleren aan het verbranden waren. Toen we riepen, vluchtten ze weg", stelde een getuige.

De brandweer rukte met groot materieel uit. Vanwege de aanhoudende droogte heerst groot brandgevaar in de natuur. Het vuur was snel geblust. (Foto: Peter de Koning).