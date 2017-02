Brand op terrein De La Salle

De brandweerploegen van Boxtel en Liempde werden kort na 16.30 uur opgeroepen voor een brand op het terrein van orthopedagogisch instituut De La Salle aan de Schijndelseweg.

Volgens de eerste berichten stond daar een schuurtje in brand dat diende als opslag voor containers. De brandweer had het vuur snel onder controle. Van het schuurtje is weinig meer over.