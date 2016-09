Brand in appartement Kapittel

Op de foto: In een appartement aan Het Kapittel woedde in de nacht van donderdag op vrijdag een felle uitslaande brand. (Foto: Sander van Gils).

UPDATE - In een appartement aan Het Kapittel in het centrum van Boxtel woedde in de nacht van donderdag op vrijdag een uitslaande brand. Er vielen geen gewonden. Wel werden zeven aangrenzende woningen in het complex ontruimd. Vrijdagochtend startte politie met onderzoek in de woning naar de oorzaak van de brand.

De brandweer werd rond half vijf gealarmeerd; bij aankomst sloegen de vlammen uit het raam aan de binnentuin tussen de wooncomplexen aan Het Kapittel en Duinendaal. Met enige moeite manoeuvreerde het eerste blusvoertuig zich tussen de geparkeerde auto's door om bij het brandende appartement te komen. Daar kreeg de brandweer het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de woning onbewoonbaar is geworden. De brandweer rukte met drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen uit, maar die hoefden niet allemaal in actie te komen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De bewoner van het betreffende appartement ademde rook in en werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek. Eén 41-jarige buurtbewoner is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau omdat hij de brandweer hinderde en een politieman bij de keel greep.