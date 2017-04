Stichting Brabants Centrum verwelkomt Kim van Stippent

Stichting Brabants Centrum heeft zich deze week versterkt met Kim van Stippent (38). De in Boxtel geboren en getogen ondernemer vormt nu met voorzitter Peter Strüber, secretaris/penningmeester Louis van Besouw en lid Arjen Witteveen het bestuur van de stichting, die sinds 1 december 1944 zich inzet voor de promotie en ondersteuning van lokale initiatieven op breed economisch, cultureel en maatschappelijk terrein en natuurlijk de uitgever is van de gelijknamige krant - op dinsdag én op donderdag.

Van Stippent is eigenaar van MET STIP OP ÉÉN, een bedrijf waar ze zich als ambitiecoach ontplooit. Als trainer en coach begeleidt de Boxtelse individuele medewerkers van bedrijven, maar ook teams van bedrijven. Onder het motto 'Grijp je ambitie' ondersteunt en begeleidt ze hen op weg naar een fijnere werkomgeving.

De Boxtelse vindt het 'eervol' dat ze een rol mag vervullen binnen het bestuur van stichting Brabants Centrum. ,,Ik ben hier geboren en ken heel veel mensen, dankzij mijn werk, mijn hobby's en de kroeg. En natuurlijk ken ik ook Brabants Centrum al heel lang en bewonder ik de manier waarop de stichting erin slaagt om de inwoners van Boxtel en omliggende dorpen te informeren over alles wat er speelt. Dat dit gebeurt door een stichting zonder winstoogmerk die zich bovendien sterk maakt voor het wel en wee van de samenleving, vind ik hartverwarmend. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij."

Van Stippent legt uit dat ze als inwoner van Boxtel en ondernemer dolgraag iets terug wil geven aan de samenleving. ,,En dat kan ook via stichting Brabants Centrum, die de economie stimuleert met een loyaliteitssysteem als Boxtelaartjes en op veel fronten maatschappelijke en sociale betrokkenheid toont. Denk aan de steun aan evenementen als Jesus Christ in Concert in 2016 en dit jaar de theaterproductie Witte Geit, maar ook de hulp aan de Voedselbank en de hechte samenwerking met JCI Dommelland voor de Boxtelse Ondernemers Trofee (BOT) in de voormalige Heilig Hartkerk."

Lees een uitgebreid interview met Kim van Stippent in Brabants Centrum van donderdag 20 april. (Foto: Peter de Koning).