Brabants Centrum lanceert digitale krant

Brabants Centrum 3.0. Onder die noemer zet stichting Brabants Centrum een flinke stap vooruit. De papieren krant op donderdag - waarmee de stichting laat zien hoe leuk het is in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Gemonde en Esch - is al meer dan zeventig jaar een vast begrip. Voortaan 'ploft' op dinsdag ook de digitale krant op de virtuele deurmat. Een primeur, want Brabants Centrum is daarmee de eerste lokale krant van Nederland met een extra online editie.

De digitale editie van Brabants Centrum staat bomvol met het laatste nieuws, maar aan de artikelen zijn ook talloze foto's en video's toegevoegd. Uiteraard blijft de papieren Brabants Centrum op donderdag zoals hij is: met scherpe nieuwsartikelen, verdiepende achtergrondreportages, sfeerverslagen en berichtgeving over alle andere gebeurtenissen die zich in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch en Gemonde afspelen.

Stichting Brabants Centrum startte op 1 december 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, om meer samenhang te creëren in Boxtel en de omliggende dorpen.

De stichting zette zich toen in voor de gemeenschap en dat doet zij nu, ruim zeventig jaar later, nog steeds. Jesus Christ in Concert, Bockesprongen of andere bijzondere initiatieven: Brabants Centrum ondersteunt ze. Via de eigen journalistiek onafhankelijke krant bericht ze over alles wat er gebeurt in de dorpen. Voorheen deed Brabants Centrum dat elke donderdag, vanaf deze week óók op dinsdag middels een digitale krant.

Hoewel deze week iedereen de eerste échte digitale Brabants Centrum kan bewonderen, zijn de edities erna alleen bestemd voor leden van de stichting. Directeur Henk van der Zee legt hieronder uit wat dat precies inhoudt.