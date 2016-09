Om toeristen en recreanten beter te informeren over de gevarieerde natuur,... >>

Brabant zwaait boswachter Frans uit

In restaurant Groot Speijck in 'zijn' Oisterwijk is vrijdagmiddag boswachter Frans Kapteijns van Natuurmonumenten uitgezwaaid. De bekendste boswachter van Brabant werd tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie onder meer verrast met een gemeentelijke onderscheiding en een provinciaal eerbetoon, aangeboden door commissaris van de koning Wim van de Donk.

Kapteijns (63) neemt na 26 afscheid van Natuurmonumenten. Hij maakt gebruik van een vertrekregeling nu de natuurorganisatie een grote reorganisatie doorvoert. Hij was sedert 2003 nauw betrokken bij de totstandkoming en promotie van nationaal landschap Het Groene Woud. De boswachter blijft actief als vrijwilliger voor Natuurmonumenten, gaat excursies doen voor Brabants landschap en is 'gestrikt' als ambassadeur van het te vormen Van Gogh Nationaal Park in Brabant.

Honderden bezoekers namen afscheid van de boswachter, onder wie burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk, die hem verraste met een gemeentelijke onderscheiding. Andere aanwezigen waren onder meer directeur Jan Baan van Brabants landschap, watergraaf Peter Glas van waterschap De Dommel, oud-wethouder Ger van den Oetelaar van Boxtel en algemeen directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten.

Velen maakten al gebruik van de mogelijkheid om ter gelegenheid van Kapteijns' afscheid een donatie te doen voor de bouw van een nieuwe uitkijktoren op Banisveld in Boxtel. De huidige toren is vervallen en niet meer toegankelijk. Eerder op vrijdag werd duidelijk dat 43 procent van het streefbedrag al gehaald was. ,,Maar dat bedrag groeit vandaag gestaag", zei collega-boswachter en ceremoniemeester Anya van de Ven van Natuurmonumenten. Zo werden onder meer cheques aangeboden door Natuurbegraven Nederland. Waterschap De Dommel doneerde 5.000 euro voor het project. (Foto: Peter de Koning).