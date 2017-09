Boxtelse voetbalderby blijft leuke traditie

Op de foto: ODC won donderdagavond de vriendschappelijke oefenpot tegen plaatsgenoot RKSV Boxtel. De derby is een traditie na afloop van de zomerstop. (Foto: Peter de Koning).

Het was leuk dat de plaatselijke voetbalclubs bijna drie weken voor de openingswedstrijd van de competitie een vriendschappelijke uitgave van de plaatselijke derby speelden. Het is immers een traditie. In sportpark Munsel won derdeklasser ODC donderdagavond 7 september van het een afdeling lager acterende RKSV Boxtel het voorafje. Maar aan de 0-4 uitslag moeten misschien niet te veel conclusies worden verbonden...

Het was rijkelijk druk. De tweestrijd leeft zeker nog. Beide ploegen wilden er ook wel een mooie pot van maken, maar het klassenverschil was overduidelijk. ODC hanteerde negentig minuten lang het juiste recept. Boxtel kwam nauwelijks aan opbouwen toe, want in een zeer vroeg stadium versperde de buurman de weg reeds. De tricolores zetten snel druk, zodat de ploeg van Ronald Boudewijn, zeker beginnend op de flanken, niet toekwam, aan welke opbouw ook.

Scheidsrechter Jo van Esch leidde de derby – bij wijze van afscheid – de eerste tien minuten. De 69-jarige arbiter zette zo afgelopen donderdagavond, rond kwart over zeven, een punt achter zijn kleurrijke loopbaan als leidsman. Daarna nam Vughtenaar Tonnie Dammers de regie over.