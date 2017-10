Boxtelse scouts voelen politieke partijen aan de tand over jeugd - en jongerenbeleid

Hoe staat het met het jeugd- en jongerenbeleid en wat beloven de Boxtelse politieke partijen voor de toekomst? Dit wordt vandaag, zaterdag 21 oktober, vanaf 11.30 uur op de radio besproken door Scouting Boxtel met de lokale politiek. Dit weekeinde nemen ruim tweehonderd Boxtelse scouts deel aan het wereldwijde evenement JOTA-JOTI, dat in het teken staat communicatie.

Scouts leggen tijdens JOTA-JOTI contact met andere leden van scoutingclubs over de hele wereld. Met de hulp van een zendamateur en via speciale chatkanalen leggen deelnemers contact met elkaar. Daarnaast wordt er het hele weekend live radio gemaakt en leveren de scouts een bijdrage aan televisieprogramma's. Hiervoor werkt Scouting Boxtel samen met Omroep Dommelland. Die zendt het gehele weekend uit vanaf JOTA-JOTI op de momenten dat er geen reguliere programma's staan gepland.

De uitzending van 11.30 uur met de Boxtelse politieke partijen aan in de radiostudio. In de blokhut Wickiup aan de Molenwijkseweg worden zij geïnterviewd over het beleid voor jeugd en jongeren. Naast de JOTA-JOTI-activiteiten, is er ook ruimte voor andere onderdelen, zoals bos- en nachtspellen.