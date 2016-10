Boxtelse oorlogskinderen vertellen hun verhaal

Op de foto: Vorige week werd door Hans van Liempt, Guus Bekooy en Ad van Meurs de laatste hand gelegd aan de film 'Wij waren kind in de oorlog'. (Foto:Peter de Koning).

'Wij waren kind in de oorlog'. Dat is de titel van de indrukwekkende film waaraan Hans van Liempt, Guus van Bekooy en Ad van Meurs momenteel de laatste hand leggen. Ze laten achttien ooggetuigen aan het woord die herinneringen ophalen aan de bezetting en bevrijding van Boxtel in de jaren 1940-1944.

Meer dan een jaar hebben de drie filmmakers aan de ruim twee uur durende documentaire gewerkt. De première is op dinsdag 25 oktober, precies 72 jaar na de bevrijding van Boxtel, in zaal De Adelaar aan de Baroniestraat. Stuk voor stuk vertellen de 'oorlogskinderen' over hun belevenissen; ze vertellen over alledaagse gebeurtenissen die plaatsvonden in een decor van geweld en onderdrukking. Over de beschietingen van het ziekenhuis op Duinendaal en de komst van vluchtelingen naar Boxtel. ,,Onderwerpen die ook nu heel actueel zijn", aldus de filmmakers.

De film over de Boxtelse oorlogskinderen beleeft de première op dinsdag 25 oktober in zaal De Adelaar. Daar is de film vanaf 20.00 uur te zien tijdens de maandelijkse bijeenkomst van Heemkunde Boxtel. De toegang is gratis.