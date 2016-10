Boxtelse Keukenbazen grijpen naast de titel

Liempdse kinderchefs Esmée van Heerebeek (12) en Irene van Oijen (10) kookten gisteren de sterren van de hemel tijdens de wedstrijd Keukenbazen. Met hun driegangenmenu hoopten ze de beste koks van Brabant te worden. De titel ging aan hun neus voorbij, maar dat neemt niet weg dat de twee meiden een onvergetelijke dag hebben beleefd.

Kok Raymond Verveer van restaurants De Deugniet en Tafel 25 in Boxtel hielp Esmée en Irene in de keuken. Broccolisoep, hete bliksem met geglazuurde wortel en gestoofde runderlappen, smaakwater met kruiden en appelcrumble met een bolletje ijs stonden op het menu. Eerder hadden de Liempdse keukenbazen al geoefend in de keuken van De Deugniet. Daar stak burgemeester Mark Buijs de keukenprinsessen alvast een hart onder de riem. Zaterdag nam hij plaats aan tafel in het Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch om de meiden aan te moedigen. De jury riep zaterdag tijdens een spannende finale echter vier jonge koks uit Mill en Sint-Hubert uit tot de beste Keukenbazen van Brabant. (Foto: Albert Stolwijk).