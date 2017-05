Boxtelse jeugd doet verkeersexamen

Op de foto: Deelnemers aan het praktisch verkeersexamen staan in de rij te wachten totdat zij mogen vertrekken. (Foto: Henk van Weert).

In totaal 331 Boxtelse leerlingen uit groep zeven van het basisonderwijs leggen dinsdag 16 en woensdag 17 mei 2017 hun praktisch verkeersexamen af. Hiermee testen de kinderen of ze de theoretische verkeerslessen ook in de praktijk kunnen omzetten.

De theorie is op 6 april tijdens het schriftelijk verkeersexamen al getest. Pas als de kinderen voor beide examens slagen, ontvangen zij een verkeersdiploma. Met uitzondering van de Molenwijkschool nemen alle basisscholen deel aan het verkeersexamen. Dat start bij gemeenschapshuis De Rots. Vervolgens wordt een parkoers van circa twintig minuten afgelegd via de Nieuwe Nieuwstraat, Beneluxlaan, Hobbendonkseweg, Fellenoord, Grote Beemd, Raaphof, Prins Hendrikstraat, Molenstraat, Van der Voortweg, Baanderherenweg, Achterberghstraat, Brederodeweg, Boerhaavestraat, Bosscheweg, Vicaris Van Alphenlaan, Schijndelseweg en Pastoor Van Besouwplein. Onderweg controleren hulpouders op vijftien plekken of de leerlingen veilig fietsen: kijken ze goed om als ze afslaan en steken ze daarbij hun hand uit? Fietsen ze correct door de straten? Aan het einde van de dag worden de examens nagekeken. Nog deze week krijgen de kinderen de uitslag en het verkeersdiploma.

Het praktisch verkeersexamen wordt georganiseerd door de gemeente Boxtel en past binnen de provinciale actie 'Help Brabant mee op weg naar nul verkeersdoden'. Daarnaast ontvangen scholen die zijn aangesloten bij het Brabants Verkeersveiligheids Label, kortweg het BVL, bij deelname extra waarderingspunten voor hun label.