Boxtelse brandweer druk met buitenbranden

De Boxtelse brandweer rukte zondagmiddag meerdere keren uit voor verschillende buitenbranden. Aan De Ketting ging een stuk berm in vlammen op. Ook aan het Hooibrugpad in Gemonde was het raak.

Door de droogte is code geel afgegeven. Dat betekent dat de kans op natuurbranden groter is dan normaal.

Zondagmiddag werd de brandweer rond drie uur gealarmeerd voor een bermbrand aan De Ketting in Boxtel. Op de helling richting het viaduct over de snelweg A2 stond een strook van ongeveer vijftig meter lang in brand. Met vuurzwepen en twee waterstralen wist de brandweer het vuur snel te doven. Met een warmtebeeldcamera controleerde men of het vuur volledig was gedoofd. De oorzaak is niet bekend.

Rond vier uur rukte de brandweer wederom uit voor een buitenbrand. Ditmaal aan het Hooibrugpad in Gemonde. Daarover later meer. (Foto: Sander van Gils).