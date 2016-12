Boxtelaren winnen prijs in VriendenLoterij

Op de foto: Marie-Louise uit Boxtel wint een Volkswagen Polo en 10.000 euro bij de VriendenLoterij. Zij ontvangt de prijs uit handen van VriendenLoterij-ambassadeur Dennis van der Geest.

Twee inwoners van Boxtel zijn bij de novembertrekking van de VriendenLoterij in de prijzen gevallen. Marie-Louise wint een Volkswagen Polo én 10.000 euro. Adriana wint 30.000 euro. Dennis van der Geest, ambassadeur van de VriendenLoterij, verraste de winnaars deze week thuis met hun prijs.

Adriana en haar man Leo zijn blij verrast: ,,Dit geld komt op een erg goed moment. Mijn vrouw is slecht ter been en daarom willen we graag een inloopdouche in de badkamer. Met dit bedrag kunnen we mooi de verbouwing betalen."

De prijsuitreiking aan Marie-Louise wordt zondagavond 8 januari op tv uitgezonden in het RTL4-programma 'VriendenLoterij De Winnaars'. Adriana en Leo uit Boxtel zijn een week later te zien in hetzelfde televisieprogramma.

Bij de VriendenLoterij winnen niet alleen deelnemers, maar ook maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen en mogelijkheden een steuntje in de rug geven. De helft van de maandelijkse inleg van alle deelnemers gaat naar 49 goede doelen die actief zijn op het gebied van gezondheid en welzijn en meer dan 3.200 clubs en verenigingen in Nederland.