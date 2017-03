Boxtelaar mixt single voor crowdfundingproject

Golden Cage is een muzikaal project dat ontstond op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Dertig studenten en recent afgestudeerde muzikanten werkten op het podium én achter de schermen mee aan het initiatief. Samen verzorgden ze tien optredens en maakten een videoclip. Vandaag verschijnt de tweede clip van de man achter Golden Cage, Matthijs Rolleman. Mét een Boxtels tintje: Wessel Oltheten heeft het nummer 'I keep dreaming' gemixt en gemasterd in zijn eigen Studio Spoor 14.

Het project Golden Cage concentreert zich rondom het thema keuzes maken en dromen najagen. ,,Een groep jonge mensen moet belangrijke keuzes maken en staat op een kruispunt in hun leven. Een moment dat iedereen wel eens heeft meegemaakt. Ga je voor je ultieme droom vol risico's of kies je voor het veilige, terwijl het leven aan je voorbij kabbelt? Samen met een grote band wordt rondom dit thema gezongen, gedanst en gerapt", vertelt Rolleman. Na de succesvolle afronding van de crowdfundingcampagne kwam precies drie maanden geleden de eerste single 'Love was not enough' uit. Deze videoclip werd in een week tijd liefst 11.000 keer bekeken. Het album van Golden Cage komt in maart 2017 uit.

Bekijk de videoclip op www.goldencage.nl. (Foto: Sander Huiberts).