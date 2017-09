Boxtelaar (61) verongelukt in Velddriel

Een 61-jarige man uit Boxtel is zondagavond om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval in Velddriel. Ook een man van 52 jaar uit Berlicum overleed.

Het ongeval vond volgens de politie plaats op de Hamstraat in Velddriel waar de sportauto waarin beide mannen zaten van de weg raakte. Vervolgens botste het voertuig tegen een boom en kwam vervolgens in een sloot terecht. De auto vloog meteen in brand; beide inzittenden konden het voertuig niet meer verlaten en zijn volgens de politie ernstig verbrand.

Een zegsman meldde maandag dat officieel nog identificatie moet plaatsvinden. Ook wordt maandag nog sporenonderzoek verricht om de toedracht van het ongeval verder in beeld te brengen.