Boxtel zet hulp in huishouding voort

De gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en Vught hebben samen een nieuwe overeenkomst, geldig voor drie jaar, getekend om inwoners op maat te blijven ondersteunen voor hulp bij het huishouden. Wethouder Eric van den Broek en Eric Hardy van Zorggroep Elde, één van de betrokken zorgaanbieders, zien deze ontwikkelingen als positief. De overeenkomst is overigens een voortzetting van de reeds ingezette op-maat-aanpak die Boxtel al hanteert. Van den Broek: ,,Een goede overeenkomst ligt de komende jaren ten grondslag aan de ondersteuning. We blíjven daarnaast alert op alle signalen die ons via cliënten en aanbieders bereiken."

De gemeente hoopt met de overeenkomst de werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen en bij zorgaanbieders de komende jaren te kunnen waarborgen. De zogeheten huishoudelijke hulp toelage is in het convenant betrokken en ook is er een extra schoonmaakregeling toegevoegd. Daarnaast wordt ingezet op het signaleren van zorgsituaties, wat ook nu al gebeurt. Uitgangspunt is een schoon en leefbaar huis. Wanneer de woonsituatie verandert, kunnen inwoners die aangeven bij hun zorgaanbieder of bij een medewerker van het loket WegWijs. Van den Broek: ,,Ook mantelzorgers kunnen de komende jaren een beroep blijven doen op ondersteuning voor hulp bij het huishouden. Juist déze mensen, die al zoveel doen voor een ander, ontlasten we door ze enkele uren ondersteuning te blijven bieden."

Zorgaanbieders krijgen ruimte om extra uren in te zetten. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van een grote schoonmaak. Daarnaast behouden de zorginstellingen hun signaalfunctie. Zij zien natuurlijk het beste wanneer er iets in een situatie gaat veranderen of al is veranderd. Op deze manier kan maatwerk geboden blijven.

Hardy, directeur van het cluster thuis bij Zorggroep Elde, zegt over de nieuwe overeenkomst: ,,Beide partijen zijn ervan overtuigd dat de primaire doelstelling (ondersteuning aan kwetsbare thuiswonende burgers middels 'zorg op maat'), met deze overeenkomst volledig tot zijn recht komt. Er is naast financiële ruimte, tevens ruimte om inhoudelijk het onderzoek te doen en individueel extra uren aan te bieden. Nadat de formele beschikking is afgegeven door de gemeente, wordt de inhoudelijke afweging door de professional van de zorgaanbieder gedaan, waarbij integraal beoordeeld wordt met welk arrangement de zorgvrager het best geholpen wordt. Tevens krijgt de medewerker de ruimte om het ' niet pluisgevoel' te signaleren teneinde passende actie te ondernemen. De maatwerkvoorziening biedt ruimte om jaarlijks extra inzet te plegen in situaties die daarom vragen zoals bijvoorbeeld sterk vervuilde woningen of extra werkzaamheden waar men binnen de reguliere tijd niet aan toe komt. Last but not least is dat de administratieve last tot een minimum wordt beperkt doordat er geen sprake meer is van verschillende regelingen. Hierdoor is de aanbieder in staat om de overhead terug te brengen en de focus op kwaliteit en klanttevredenheid te leggen. Hierdoor komt er extra ruimte voor 'handen aan het bed'."

De directeur is ingenomen met de nieuwe afspraken waarin recht wordt gedaan aan de toenemende nood van kwetsbare ouderen in de wijk. De looptijd van drie jaar geeft volgens hem rust aan alle partijen. ,,Die tijd kunnen we gebruiken om in gezamenlijkheid de ontwikkelagenda te vertalen in duurzaam beleid. De herziene overeenkomst past in optima forma in een sociaal Boxtel."



Ook aanbieder Tzorg is, net zoals Zorggroep Elde, tevreden met de nieuwe overeenkomst, die prima past bij de ingezette aanpak van de gemeente Boxtel. Van den Broek: ,,Door de samenwerking op het gebied van inkoop met de vier gemeenten kunnen we zekerheid bieden, voor cliënten en werknemers van de zorgaanbieders. En bovenal ook de ondersteuning, hulp, juist voor inwoners die dat het hardst nodig hebben."