Op de foto: (Ontwerp: Daisy Renders).

De lente ging maandag van start en dat is voor Boxtel het moment om de bloemetjes eens flink buiten te zetten. Zondag 26 maart openen de winkels in het centrum de deuren van 12.00 tot 17.00 uur en zijn er vele extra activiteiten te beleven, zoals modeshows en spelletjes voor de jeugd.

De derde editie van 'Boxtel zet de bloemetjes buiten' wordt georganiseerd door Tiga Health & Beauty, 3-Trend en Mr. & Mrs. Filipe in samenwerking met de stichting Centrummanagement. De start van het voorjaar betekent óók aftrap van een nieuw modeseizoen. Boxtel speelt hier op in door een heuse 'fashionshow' te organiseren. Op een veertig meter lange catwalk, die op de Markt staat, tonen vele lokale modezaken hun nieuwste collecties. De modeshows vinden plaats op drie momenten: 13.30, 14.30 en 15.30 uur.

Op de catwalk lopen ook enkele voetballers mee van het eerste elftal van FC Den Bosch. Nadat ze voorjaarskleding geshowd hebben, is er voor kinderen de mogelijkheid om met hen penalty's te schieten. Een troubadour zorgt tussen de modeshows voor muzikaal vertier langs de terrassen, terwijl Iris Kappers en Twins Hairstyling zorgen voor een 'hair-workshop'. Ook aan de jeugd is gedacht tijdens 'Boxtel zet de bloemetjes buiten'. Petrine van der Eerden van Wauwkleur uit Liempde is aanwezig om kinderen te schminken en er komen een springkussen en ballonnenclown. Autobedrijven Van den Brandt en NIVO Boxtel showen op de Markt een aantal nieuwe voertuigen.

Voor het winkelend publiek is er een leuke bloemenactie. Bij drie aankopen in drie verschillende Boxtelse zaken, ontvangen mensen een gratis bos bloemen van Bloemenshop Janneke. Redenen genoeg om zondag een bezoekje te brengen aan het centrum van Boxtel en de bloemetjes buiten te zetten...