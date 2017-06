Boxtel wil 100.000 zonnepanelen

Op initiatief van Streekhuis Het Groene Woud wil Boxtel samen met twee en waarschijnlijk drie andere gemeentes de komende jaren 100.000 zonnepanelen realiseren. De gemeente dient in ieder geval met Haaren en Meierijstad eind dit jaar een aanvraag in bij de Europese Unie voor een zogeheten ECCO-subsidie, die voor zestig procent de kosten voor de organisatie van het plan dekt. Sint-Michielsgestel neemt hierover volgende week een besluit.

Boxtel gaat drie jaar lang 7.000 tot 10.000 euro investeren in het zonnepanelenplan, dat uit verschillende onderdelen bestaat. Zo wordt er gekeken naar welke locaties geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar daken, maar ook naar plekken waar grote zonneweides kunnen komen. ,,Rondom mijn tuin staan bijvoorbeeld allerlei bomen. Dan is het voor mij niet zo interessant om een zonnepaneel te plaatsen. Maar in zo'n weide is de opbrengst veel hoger", legde wethouder Peter van de WIel uit.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat inwoners, bedrijven en overheden gaan investeren in de zonnepanelen, die dan ook gebruik kunnen maken van de opbrengsten.

