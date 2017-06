Boxtel warmt op voor Dino Hunter

Op de foto: Enkele weken geleden werd een filmpje opgenomen om Dino Hunter te promoten. Het filmpje is vanaf vandaag te zien op de Facebookpagina van Dino Hunter en op YouTube. (Foto: Peter de Koning).

De app Dino Hunter die de voorbije maanden grondig is voorbereid, is zaterdag 10 juni voor het eerst te downloaden. De app die gebruikers in staat stelt om in Boxtel zeven dinosaurussen virtueel te vangen, wordt die dag om 14.00 uur feestelijk gelanceerd bij het Oertijdmuseum aan de Bosscheweg.

Dino Hunter is een initiatief van het Oertijdmuseum in samenwerking met de gemeente Boxtel, Centrummanagement, de centrumondernemers, supermarkt Albert Heijn en stichting Brabants Centrum. De app beoogt een verbinding te leggen tussen het museum en het centrum. Dino Hunter kan 10 juni vanaf 14.00 uur gedownload worden op de smartphone en biedt gelegenheid om bij het Oertijdmuseum een ontsnapte dino te vangen. Vervolgens kunnen ook op zes locaties in het centrum verschillende dinosaurussen virtueel gevangen worden en gefotografeerd worden op bekende plekjes in Boxtel.

Voor de eerste 150 basisschoolkinderen die zich aanmelden om bij de lancering van Dino Hunter aanwezig te zijn, wordt bijzonder vervoer geregeld van het Oertijdmuseum naar het centrum van Boxtel. Wie vervolgens zes dino's vangt, krijgt een lekkere traktatie. Kinderen die erbij willen zijn, kunnen zich via e-mail aanmelden bij Ghislaine de Brouwer, directie@bredescholenboxtel.nl.